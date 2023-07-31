Жителю Туапсинского района назначили 18 лет строгого режима за производство наркотиков

Краснодарский краевой суд назначил жителю Туапсинского района 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в производстве наркотиков, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В 2021 году Алексей Ханжиян вместе со своим знакомым, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, и другими неустановленными лицами организовал производство наркотиков. Он получал через сеть инструкции от других лиц. В итоге он оборудовал в своем доме в поселке Джубга лабораторию, где производил вещество, содержащее мефедрон. Вместе с сообщником они изготовили более 6 кг наркотиков, предназначенных для последующего сбыта.

Алексея Ханжияна признали виновным по ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Его осудили на 18 лет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина

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