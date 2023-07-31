Бастрыкин запросил доклад по инциденту с водителем BMW и обнаженной девушкой в Краснодаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по инциденту с водителем BMW, который возил в Краснодаре на крыше своего автомобиля обнаженную девушку. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Председатель СКР поручил руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову организовать процессуальную проверку и доложить об установленных обстоятельствах. Ранее об инциденте рассказали в сюжете правовой программы федерального канала.

Компания молодых людей устроила заезд в районе Восточного обхода Краснодара. За рулем иномарки был 22-летний житель Сочи. Он нарушал не только правила дорожного движения, но и общественный порядок. Несколько девушек были обнаженными на глазах у детей. Кроме того, им сделал замечание пенсионер, за что молодые люди попытались его избить.

Водителя иномарки оштрафовали за нарушение правил перевозки пассажиров. Всем участникам правонарушения грозит до 12 тыс. руб. штрафа, а также аресты на срок до 15 суток. Полиция также устанавливает личность мужчины, который сделал молодым людям замечание. По факту произошедших беспорядков проводится проверка.

Татьяна Ручкина

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