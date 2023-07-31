В Краснодаре 70 жителей многоэтажки эвакуировали из-за пожара

В Краснодаре в многоквартирном доме произошел пожар. Из-за него эвакуировали 70 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пожар произошел в 13:07 на улице Атарбекова. Через семь минут на место прибыли первые пожарные подразделения и установили, что произошло загорание б/у вещей на площади 15 кв. м, пожар был локализован. Полностью ликвидировать его удалось к 13:29.

В результате было эвакуировано 70 человек. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлекалось 20 человек и восемь единиц техники.

Татьяна Ручкина

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