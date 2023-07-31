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Коммерсантъ FM
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ВОЗ назвал Россию одной из наиболее защищающих свое населения от курения стран

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем докладе включила Россию в список государств, которые проводят «политику, наиболее защищающую свое население от воздействия табака».

Как констатировали в организации, Россия наряду с другими странами тщательно отслеживает статистику о курении и проводит профилактику употребления табака. Также Россия входит в перечень из 74 стран, которым удалось ввести полный запрет на курение в общественных местах. Кроме того, Россия указана в числе стран, которые запретили известным и влиятельным публичным лицам рекламировать табак среди молодежи и отслеживают использование электронных сигарет взрослыми и подростками.

В ВОЗ уточнили, что планируют продолжать продвигать антитабачную политику, так как на данный момент в 44 странах по-прежнему не действует ни одной меры защиты населения от курения, а в 53 странах все еще не введен полный запрет на курение в медицинских учреждениях. Помимо этого лишь половина стран запрещает курение на рабочих в местах в частном секторе и в ресторанах.

«ВОЗ настоятельно призывает все страны полностью реализовать меры по защите граждан от курения на уровне передовой практики, с тем чтобы сдержать табачную эпидемию, которая уносит жизни 8,7 млн человек во всем мире»,— отметил директор Департамента ВОЗ по вопросам укрепления здоровья Рюдигер Крех.

Подробнее о политике властей РФ по защите населения от курения — в материале «Ъ» «Запретить нельзя, заменить».

Александр Кислов

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