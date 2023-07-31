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Но озеленение Армавира потратят 70 млн рублей

На озеленение Армавира выделили 70 млн руб. Об этом сообщил мэр Андрей Харченко на аппаратном планерном совещании, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: мэрия Армавира

Фото: мэрия Армавира

Деньги выделят из регионального бюджета. Такая необходимость появилась из-за того, что при очистке городского водохранилища вырубят зеленые насаждения. Это нужно, чтобы организовать проточный канал из реки Кубань.

Специалисты мэрии уже определяют в городе места, где высадят новые деревья и кустарники. Очистку водохранилища в парке «Городская Роща» начнут уже в этом году.

Татьяна Ручкина

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