Рассмотрение иска о водной блокаде Крыма назначили на 13 сентября

Рассмотрение по существу иска представителей республики Крым к украинским властям о водной блокаде полуострова назначили на 13 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Предварительное заседание состоялось 31 июля. Рассмотрение материалов дела по существу отложено для ознакомления с расчетами ущерба, причиненного полуострову в результате водной блокады в 2014 году.

Ранее замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов заявил, что сумма требований к ответчику может достигнуть 1 трлн руб.

Анастасия Донскова

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