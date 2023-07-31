«Бригаду Катукова» в Орловской области возглавил ветеран СВО Денис Орлов

Ветеран специальной военной операции Денис Орлов был назначен командиром орловской народной дружины «Бригада Катукова». Информация об этом появилась в группе формирования во «Вконтакте». Уточняется, что решение было принято губернатором Андреем Клычковым.

Денису Орлову 25 лет. Он родился в столице Узбекистана — Ташкенте. В 2020 году окончил Военный университет имени князя Александра Невского по специальности «Педагогика и психология девиантного поведения» (факультет военно-политической работы). Закончил курсы профессиональной переподготовки по специальности «Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций».

Также в 2018 году, будучи курсантом третьего курса, Орлов отправился в Сирию для выполнения спецзадач, а в 2019 году — в одну из стран Африки. После окончания вуза по распределению занял должность замкомандира разведывательной роты 137-го парашютно-десантного полка 106-ой воздушно-десантной дивизии.

10 марта 2022 года Орлов уехал в зону СВО. Принимал участие в боевых действиях под Киевом, Изюмом, в Харьковской области, в Луганской и Донецкой народных республиках. 19 мая того же года получил тяжелое «минно-взрывное ранение», после чего решением Центральной военно-врачебной комиссии был признан не годным к службе и получил статус инвалида третьей группы. 10 апреля 2023 года был отправлен в отставку.

За время службы в районах боевых действий Денис Орлов был награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу», медалью Суворова, рядом ведомственных наград Минобороны РФ и госнаградами других стран.

О создании «Бригады Катукова» в Орловской области стало известно 19 июля. Через 10 дней народная дружина начала тренироваться на специальном полигоне.

Алина Морозова

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