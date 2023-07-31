Возобновление работы ТЦ «Времена года» после прорыва трубы перенесли на 2 августа

Торговый центр «Времена года», в котором 22 июля прорвало трубу с горячей водой, восстановит работу 2 августа, передает «РИА Новости» сообщение пресс-службы. Изначально открытие ТЦ планировалось на сегодня, 31 июля.

В результате прорыва трубы с горячей водой 22 июля скончались четыре женщины — сотрудницы гипермаркета «Глобус Гурмэ». Около 70 человек пострадали.

25 июля суд Москвы отправил под домашний арест до 24 сентября Евгения Боткина — главного инженера компании, которая обслуживала ТЦ «Времена года». Ему предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 217 УК).

Что могло стать причиной ЧП в торговом центре — в материале «Ъ FM» «"Времена года" сменились трагедией».

Лусине Баласян