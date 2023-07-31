В результате произошедшего накануне, 30 июля, взрыва на съезде партии «Джамиат Улема-и-Ислам» погибли 54 человека, сообщает Geo. По данным канала, 83 пострадавших помещены в несколько больниц. По данным полиции, к атаке причастна террористическая группировка, название которой не уточняется. Правоохранительные органы считают, что целью нападения были конкретные лица, другие подробности неизвестны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Число погибших при взрыве на митинге в Пакистане выросло до 54

Фото: Fayaz Aziz, Reuters Число погибших при взрыве на митинге в Пакистане выросло до 54

Фото: Fayaz Aziz, Reuters

Съезд партии «Джамиат Улема-и-Ислам» состоялся вчера, 30 июля, в провинции Пакистана Хайбер-Пахтунхва. На мероприятии находилось не менее 500 человек. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поручил начать расследование. Лидер «Джамиат Улема-и-Ислама» Хафиз Хамдулла, пропустивший съезд по личным причинам, осудил теракт.

Лаура Кеффер