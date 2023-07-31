В результате произошедшего накануне, 30 июля, взрыва на съезде партии «Джамиат Улема-и-Ислам» погибли 54 человека, сообщает Geo. По данным канала, 83 пострадавших помещены в несколько больниц. По данным полиции, к атаке причастна террористическая группировка, название которой не уточняется. Правоохранительные органы считают, что целью нападения были конкретные лица, другие подробности неизвестны.
Число погибших при взрыве на митинге в Пакистане выросло до 54
Фото: Fayaz Aziz, Reuters
Съезд партии «Джамиат Улема-и-Ислам» состоялся вчера, 30 июля, в провинции Пакистана Хайбер-Пахтунхва. На мероприятии находилось не менее 500 человек. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поручил начать расследование. Лидер «Джамиат Улема-и-Ислама» Хафиз Хамдулла, пропустивший съезд по личным причинам, осудил теракт.