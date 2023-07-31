Петербургские эсеры подали иски против шести ТИК

Петербургское отделение партии «Справедливая Россия» обратилось с шестью исками в Смольнинский районный суд, выразив несогласие с результатами формирования участковых избирательных комиссий в Центральном районе города, сообщила в своем Telegram-канале глава регионального отделения партии Надежда Тихонова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ответчиками по шести искам являются ТИК 16, ТИК 30 и ТИК 64.

«Положение об отборе членов участковых комиссий не установлено ни законом, ни решением вышестоящей комиссии. Поэтому его утверждает сама территориальная комиссия, формирующая УИКи. Определенный комиссиями Центрального района порядок отбора (урезание численного состава УИКов и рейтинговое голосование) нарушает нормы о равноправии политических партий федерального закона «О политических партиях»»,— отметила госпожа Тихонова.

Также, по ее словам, такой порядок нарушает требования закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и методические рекомендации ЦИК РФ о порядке формирования избирательных комиссий.

Участковые избирательные комиссии формируются сроком на 5 лет на территориях избирательных участков. Именно они будут проводить все выборы с 2023 по 2028 год, в том числе выборы президента РФ, губернатора, депутатов Законодательного собрания и муниципальных советов в Санкт-Петербурге.

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