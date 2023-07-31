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Коммерсантъ FM
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МЧС: в результате непогоды в регионах погибли 11 человек, 71 пострадал

Число погибших в результате непогоды в 17 российских регионах выросло до 11. Еще 71 человек пострадал, из них 35 были госпитализированы. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС. По слова представителя ведомства, энергоснабжение восстановлено везде, за исключением одного населенного пункта в Пензенской области.

Мощный ураган в выходные обрушился на ряд поволжских регионов. В Марий Эл погибли туристы из Татарстана, находившиеся на озере Яльчик: их придавило деревьями. Было возбуждено уголовное дело. В числе погибших было как минимум трое детей.

Подробности — в материале «Ъ» «Ураган не пожалел туристов».

Лаура Кеффер

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