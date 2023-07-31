Курский губернатор Старовойт назвал предложения ряда областных депутатов «популистскими»

В ходе совещания в правительстве Курской области губернатор Роман Старовойт назвал предложения ряда депутатов облдумы о распределении бюджета региона «популистскими». К такому выводу он пришел на встрече с парламентариями на прошлой неделе, связанной с необходимостью поиска средств на индексацию зарплат бюджетникам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Предложения депутатов некоторых фракций выглядят, честно говоря, популистскими. Мы знаем, что почти 70% бюджета региона — социальные направления. И предлагать организовать дополнительные выплаты той или иной категории жителей Курской области, не предлагая конкретного источника получения этих средств, я считаю, неправильно и неконструктивно»,— сказал господин Старовойт.

Он считает, что бюджет региона сбалансирован, поэтому реализация любого нового проекта заставит отказаться от направлений, обозначенных в принятом законе о бюджете. «Здесь нужно взвешенно решения принимать. Дополнительных доходов у нас пока не предвидится, значит, мы обязаны с вами закончить те проекты, которые сегодня уже начаты, закончить их точно в срок и с нужным качеством. Вот на это сегодня нужно обращать внимание»,— уверен губернатор.

Алина Морозова

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