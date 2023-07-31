В Петербурге на 40% выросло производство игристых вин

Петербургское ЗАО «Игристые вина» за I полугодие 2023 года увеличило производство на 38% относительно того же периода 2022 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на компанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ежов, Коммерсантъ Фото: Егор Ежов, Коммерсантъ

Всего за шесть месяцев текущего года в Петербурге произвели 622 310 декалитров игристых вин, следует из данных Клуба профессионалов алкогольного рынка. Весь объем производства обеспечило как раз ЗАО «Игристые вины» — единственный производитель этой продукции в городе.

Директор по маркетингу компании Юлия Милюкова пояснила, что рост производства связан с тем, что в России увеличилось и потребление игристых вин. «Это самостоятельный долгосрочный тренд. Среди его причин — рост качества продукции, развитие розницы и формирование культуры потребления напитка. Также стала заметной тенденция к отказу части целевой аудитории от газированных слабоалкогольных напитков в пользу игристых вин»,— рассказала госпожа Милюкова.

В свою очередь, по данным Клуба профессионалов алкогольного рынка, за первое полугодие 2023 года продажи игристых вин в Петербурге увеличились на 9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Пресс-служба торговой сети «Магнит» по этому поводу сообщает, что по СЗФО продажи российских игристых вин выросли почти на 50%.

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