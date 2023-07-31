В Краснодаре завершено строительство школы на 1550 мест

В Краснодаре строительство школы в ЖК «Достояние» в районе Западного обхода завершилось. Объект проходит сейчас финальные проверки перед сдачей, сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент строительства администрации Краснодара Фото: Департамент строительства администрации Краснодара

Трехэтажная школа из четырех блоков на 1550 мест построена на улице Булгакова. Территория объекта занимает более 2,5 га. Планируется, что первых учеников общеобразовательное учреждение примет 1 сентября.

«В связи с открытием школы скорректируется и транспортная доступность к некоторым учебным заведениям»,— добавили в пресс-службе администрации Краснодара.

Ранее директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара Андрей Белугин заявил, что в начале учебного года в школах запланированы родительские собрания, где до родителей будут доведены новые схемы маршрутов, расскажут, на какой автобус должны будут сесть дети, чтобы добраться до школы. Расписание будет выстроено таким образом, чтобы школьники смогли вовремя добираться до учебного заведения, автобусы будут ходить с интервалами 5–10–15 минут.

Тат Гаспарян

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