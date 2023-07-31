В Ярославской области увеличили закупку учебников

Около 400 тыс. учебников закуплено для образовательных организаций Ярославской области к новому учебному году, сообщает правительство региона. Из областного бюджета на эти цели было потрачено более 370 млн руб. Год назад было закуплено 267 тыс. учебников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новые учебники в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области Новые учебники в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

«Приобретены учебники по основным предметам для 1, 5 и 6 классов в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами. Также заказаны учебники для 4 классов по основам православной культуры, для 9 классов — по всеобщей истории, биологии и математике»,— сообщили в правительстве Ярославской области.

Также ожидаются поставки учебника по истории для 11 классов.

Антон Голицын