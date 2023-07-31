В Ярославской области увеличили закупку учебников

Около 400 тыс. учебников закуплено для образовательных организаций Ярославской области к новому учебному году, сообщает правительство региона. Из областного бюджета на эти цели было потрачено более 370 млн руб. Год назад было закуплено 267 тыс. учебников.
Новые учебники в Ярославле
Фото: Правительство Ярославской области
«Приобретены учебники по основным предметам для 1, 5 и 6 классов в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами. Также заказаны учебники для 4 классов по основам православной культуры, для 9 классов — по всеобщей истории, биологии и математике»,— сообщили в правительстве Ярославской области.
Также ожидаются поставки учебника по истории для 11 классов.