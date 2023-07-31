Мэрия Ярославля хочет закупить новогодние гирлянды за 1,5 млн рублей

Мэрия Ярославля ищет подрядчика для поставки праздничной светотехники, начальная стоимость контракта составляет почти 1,5 млн руб. Соответствующий аукцион размещен на портале закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова Фото: Алла Чижова

За 1,5 млн мэрия намерена купить 296 осветительных наборов для рождественских елок, при этом стоимость одного из наборов составляет 53 тыс. руб., еще семь наборов выйдут на 217 тыс. руб.

Однако некоторые участники аукциона предложили поставку наборов в три раза дешевле, чем предлагает мэрия. На торги поступило семь заявок, из них два участника предложили цену 500-550 тыс. руб. Поставщик будет определен 1 августа.

Алла Чижова