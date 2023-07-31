На Кубани опровергли сведения о пожаре на территории Афипского НПЗ

Сведения о пожаре на территории Афипского нефтеперабатывающего завода не соответствуют действительности. Об этом сообщил источник «Ъ-Кубань», а также пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По информации собственных источников «Ъ-Кубань», возгорание, вероятно, произошло в районе поселка Восточный. Сведений от экстренных служб к настоящему времени нет.

В мае текущего года на территории Афипского НПЗ произошел пожар в результате атаки беспилотников. Тогда загорелась установка по перегону мазута. Пострадавших при происшествии не было. Огонь быстро локализовали и потушили.

Анастасия Донскова

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