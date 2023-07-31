Торги по аренде здания Канатной фабрики в Петербурге перенесли на сентябрь

Торги по аренде корпуса Канатной фабрики Иоакима Гота на Петровском острове в Петербурге перенесены на 7 сентября. Инициатором изменения даты выступил организатор торгов, ФГУП «Дирекция по инвестиционной деятельности». Об этом сообщает Росимущество.

Здание по адресу Петровский проспект, 20 лит. Я было выставлено на торги еще в июне 2023 года. Первой датой было объявлено 11 июля. После этого сроки переносились как минимум трижды: на 24 июля, 1 августа, и теперь — на 7 сентября.

Ранее здание 1900 года арендовало ООО «РемСтройРеконструкция». Договор был заключен 1 апреля 2013 года. Компания сдавала помещения в субаренду небольшими лотами. В 2020 году здание Канатного корпуса, вместе с еще 4 зданиями фабрики Гота было признано КГИОП памятником регионального значения. 10 января 2022 года договор с «РемСтройРеконструкцией» был расторгнут в связи с невыплатой компанией арендной платы. К апрелю 2023 года здание было полностью освобождено от субарендаторов и в настоящий момент не эксплуатируется.

Текущая стоимость месячной аренды кирпичного одноэтажного здания площадью 8885 кв. м, по данным «Росимущества», составляет 3 млн рублей. Размер задатка — 100% от стоимости аренды.

Подробнее об истории с арендой Канатной фабрики — в материале «Ъ-СПб».

Андрей Кащавцев

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