В Краснодаре из квартиры выселили жильца, угрожавшего лопатой судебным приставам

В Краснодаре из квартиры в доме на пересечении улиц Московской и 40-летия Победы выселили жильца, регулярно устраивавшего шумные посиделки с алкоголем у себя дома и угрожавшего судебным приставам лопатой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Сообщается, что мужчина неоднократно беспокоил жильцов дома своим поведением, из-за чего началось судебное разбирательство. Суд решил выселить мужчину.

«В добровольном порядке гражданин освобождать занимаемое помещение не пожелал. В качестве одного из аргументов он использовал лопату, которой угрожал судебным приставам»,— говорится в сообщении.

В день принудительного выселения неблагополучного жильца обнаружили в бессознательном состоянии. Ему вызвали скорую помощь. Придя в себя, мужчина собрал вещи и выселился самостоятельно.

Анастасия Донскова

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