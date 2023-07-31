Общественным организациям в Петербурге выделят 12,5 млн рублей на гранты

С 1 августа в Петербурге откроется прием заявок на гранты для проектов общественных организаций. Максимальная сумма гранта составит 1 млн рублей на проект, всего выделят 12,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Среди тем для проектов: социальная и правовая помощь беженцам, инвалидам, безработным, лицам, нуждающимся в опеке и попечительстве, правовое образование, защита прав человека и другие.

Также среди направлений — становление гражданского общества, культурное, духовно-нравственное, интеллектуальное и физическое развитие личности, поддержка молодежных инициатив, развитие образования, науки, культуры, искусства и спорта.

В 2022 году на субсидии для общественных объединений из городского бюджета было направлено 11 млн рублей, при этом максимальный размер каждой субсидии не мог превышать 2 750 000 рублей.

Победителями стали 15 организаций, среди которых региональное общественное движение «Трезвая Лига», получившее на проект «Кризисная онлайн служба для подростков и молодежи "Территория безопасности"» 2,6 млн рублей, региональная общественная организация «Молодежная палата Санкт-Петербурга» — 990 млн рублей, региональная правозащитная общественная организация «Милосердие» — 936 млн рублей и другие.

Владимир Колодчук

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте