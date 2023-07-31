Курская «Грибная радуга» намерена закупить систему очистки воздуха за 200 млн рублей

В Курской области ООО «Грибная радуга» планирует закупить систему очистки воздуха — скруббер — за 200 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба облправительства. По словам властей, такая система будет использоваться в России впервые.

Как пояснили в правительстве региона, фабрика производит не только грибы, но и компост для них, при работе с которым выделяется запах аммиака. На ней уже работает система фильтрации воздуха: пары предварительно проходят химическую и механическую очистку. Однако «некоторое время назад» куряне пожаловались на неприятный запах рядом с предприятием. По словам властей, компания устранила нарушения, а затем решила закупить современные биофильтры.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Грибная радуга» зарегистрировано в Курске в 2015 году. Уставный капитал — 76 млн руб. Основной вид деятельности — выращивание грибов и трюфелей. Генеральный директор — Александр Колубаев. 70% компании владеет Александр Удодов, 30% — Олег Логвинов. Выручка ООО в 2022 году составила 4,6 млрд руб. (в 2021-м — 3,7 млрд руб.), чистая прибыль — 359,3 млн руб. (в 2021-м — убыток на 297,1 млн руб.).

«Грибная радуга» занимает на российском рынке долю в 23%. Ее мощности позволяют выращивать более 32 тыс. т шампиньонов в год (всего в России в 2022-м было получено 128,7 тыс. т). Продукция компании поставляется в 80 субъектов, а также в Беларусь и Казахстан.

Как «Грибная радуга» запускала третью очередь производства шампиньонов под Курском — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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