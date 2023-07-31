За 30 июля ВСУ ударили по Белгородской области 115 снарядами

В воскресенье, 30 июля, ВСУ выпустили по Белгородской области не менее 115 снарядов (за 29 июля — 80). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Все атаки обошлись без пострадавших среди мирных жителей, в двух населенных пунктах есть разрушения.

В Белгородском районе по селу Щетиновка ВСУ ударили 12 артиллерийскими снарядами, в селе Журавлевка сбросили с беспилотника девять гранат. Разрушений нет.

В Борисовском районе под минометный обстрел попали окраины сел Богун-Городок и Лозовая Рудка: зафиксировано девять и семь попаданий соответственно. Обошлось без последствий.

В Валуйском городском округе было выпущено два снаряда по селу Новопетровка. Один из них попал в гараж, из-за чего произошел пожар. Осколками второго боеприпаса посекло фасад и выбило окна в частном доме.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старый ВСУ ударили семью минометными снарядами. Разрушений нет.

В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка было выпущено восемь снарядов. Обошлось без последствий.

В Краснояружском районе окраину села Вязовое обстреляли двумя артиллерийскими снарядами, село Староселье и окраину села Теребрено — девятью, территорию между селом Колотиловка и поселком Прилесье — пятью. По последнему также было выпущено шесть артиллерийских снарядов. В результате атаки были повреждены два частных дома: пробита крыша, посечен забор. Также оказалась нарушена линия электропередачи.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка ударили 18 минометными снарядами, по поселку Красное — восемью артиллерийскими, по поселку Ленинский — восемью минометными, по автомобильному пункту пропуска «Шебекино» — двумя минометными и тремя артиллерийскими. Разрушений нет.

Алина Морозова

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