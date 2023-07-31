Гурманские будни

Лаконичный красный

Rouge (фр. «красный») — франко-азиатское бистро, открывшееся на минус первом этаже на Большой Никитской, где рестораны, вторя Патрикам, выстраиваются один за другим. Пройти мимо сложно: на входе колосится высокая красная искусственная трава, которую «высадила» декоратор Юлия Шакирова.

Проект принадлежит Molluska group. Во главе кухни — бренд-шеф Джанмария Сапия, который соединил французскую классику с азиатской пряностью. Получился гармоничный микс из авторских блюд, который хорошо идет под местную, тоже авторскую коктейльную карту. Меню уместилось всего на одной странице.

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Начнем по порядку: на закуску подадут французский хлеб с маслом и водорослями вакаме. В качестве стартеров — устрица с соусом шампань и черной икрой, сезонное карпаччо из тонких слайсов арбуза с соусом из сыра шевр и гелем из мяты (по виду напоминает итальянское вителло тоннато, все-таки шеф по происхождению итальянец). Классический французский салат нисуаз с крабом, а не с тунцом, в домашнем майонезе, в нем чувствуется пряность соуса юдзу. Любимый французами говяжий тартар Сапия подает в азиатской лепешке роти с каплей соуса айоли (чеснок и оливковое масло), не менее любимый всеми франкофилами луковый суп варит на бульоне, основа которого водоросли комбу, замешанные на большом количестве соуса грюйер. Это попытка шефа сохранить вкус блюда, но все же расставить азиатские акценты. Французский паштет подается в японской посуде с маффином и луковым джемом.

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Однозначно звезда местного меню — утка по-пекински по авторскому рецепту: готовится 7(!) дней и обладает тонкой хрустящей корочкой, слегка отдающей нотами апельсина и специй, в которых вымачивалась. Мясо сочное, идеальной консистенции. Блюдо подойдет на компанию даже из четверых, подается с красными (в качестве напоминания о названии заведения) пшеничными блинчиками из теста на основе свеклы, соусами хойсин, шоколадная карамель, взрывная карамель. На случай, если блинчики не по душе, на замену — хрустящие листья салата.

Коктейльная карта работает на контрасте с меню и хорошо освежает после каждого блюда.

Интерьер без окон с обилием красных оттенков и приглушенным светом заставляет забыть о времени суток. Если попадете сюда на обед, то легко просидите до вечера.

Большая Никитская улица, дом 14/2, строение 7 вс-чт, с 12:00 до 0:00 пт-сб, с 12:00 до 2:00

Комфортный стритфуд на Чистопрудном

Район Чистых прудов живет медленной и размеренной жизнью: местным жителям и гостям нравится наслаждаться текущим моментом. Чистые, как и Патриаршие, активны в гастрономическом плане, но местные проекты открываются в основном в формате кэжуал.

Китайское стритфуд-кафе Wonteneria — эксперимент владельцев Mandy`s Cafe, тоже находящегося на Чистых, и Mandy`s Apothecary. Расположилось оно не на бульваре, а на второй линии, во дворе. Так и хочется сказать: вход — «через сувенирную лавку», а точнее, через высокую арку исторического здания на Чистопрудном.

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Внутри двухэтажной постройки во дворе — кафе с интерьером, напоминающим современные гонконгские заведения, открытой кухней, нарисованной искусственным интеллектом картиной и аутентичными китайскими деталями, собранными на винтажных рынках. Место подходит, чтобы обсудить все подряд с друзьями в непринужденной атмосфере, взяв закуски и вонтоны (китайские пельмени), безалкогольное пиво или коктейльную классику вроде виски-колы (скоро заведение получит алкогольную лицензию) или один из местных лимонадов в гонконгском стиле с юдзу. Также можно захватить еду с собой, забежать на быстрый обед и ужин — в общем, место многофункциональное и уже обзавелось постоянными гостями.

Ради чего стоит сюда идти? Конечно, ради вонтонов нескольких видов, они удались. Тонкое тесто и четыре начинки: креветка и свинина, овощи, курица, говядина. Их подадут вареными в курином или овощном бульоне, вареными в кисло-остром соусе либо жареными с кунжутно-овощным соусом.

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Освежить рецепторы перед следующим блюдом помогут битые огурцы с лаймом, слабо маринованные в соевом соусе — в них больше кислоты, чем соли или остроты.

Также в Wontoneria можно встретить аутентичные жареные спринг-роллы с овощами, китайскую лапшу ламянь (которую делают сами) с жареными креветками и кинзой, блюда из тофу нужной остроты, ферментированные овощи в сычуаньском стиле и похмельный кисло-острый суп.

Десерт всего один, но сходу вызывающий привыкание: булочка бао с нежным ванильным кремом.

Чистопрудный бульвар, дом 12, строение 6 Ежедневно, с 12:00 до 0:00

Ольга Карпова