Подрядчика внесли в список недобросовестных за отсутствие детских площадок в Ярославской области

Ярославское УФАС включило в единый реестр недобросовестных поставщиков индивидуального предпринимателя Зафара Асророва, который не установил детско-спортивные площадки согласно заключенным контрактам. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В антимонопольную службу обратились администрации Борисоглебского сельского поселения Борисоглебского района и Покровского сельского поселения Рыбинского района с заявлением о включении в реестр недобросовестных поставщиков подрядчика. С подрядчиком были заключены контракты на установку площадок, стоимость каждого 2 млн руб. Однако индивидуальный предприниматель не выполнил работы в полном объеме, а доказательств объективных причин невыполнения работ предоставить не смог.

«В результате эти 2 контракта были расторгнуты по инициативе заказчиков, а сведения о подрядчике включены Ярославским УФАС России в реестр недобросовестных поставщиков»,— говорится в сообщении УФАС.

Также в ведомстве уточнили, что на рассмотрении есть еще одно обращение по этому подрядчику от администрации Карабихского сельского поселения Ярославского района. По заявлению администрации, подрядчик нарушил условия контракта, заключенного по проекту «Наши дворы».

Алла Чижова