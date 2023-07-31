Свердловский министр ЖКХ Смирнов назвал дома-памятники, где в следующем году начнется капремонт

В следующем году в Екатеринбурге планируют приступить к капитальному ремонту пяти жилых объектов культурного наследия (ОКН). Как рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, в 2023 году возьмутся за ремонт домов по следующим адресам:

ул. Свердлова, 30;

ул. Ленина 54/2 (здание комплекса Дома Госпромурала);

ул. Ленина, 5;

ул. Орджоникидзе 10;

бульвар Культуры, 8.

«Жильцы домов, которые ремонтируются сейчас, приняли решение об увеличении ставки за капремонт, чтобы выполнить работы. Жители понимают, что они проживают в объектах культурного наследия, где работы стоят дороже»,— рассказал господин Смирнов.

Он также отметил, что процедуру по ремонту ОКН планируют упростить. Так, например, если в доме предметом охраны является только кровля или фасад, то при выполнении проектно-сметных работ, например, на систему отопления не надо будет проводить общее историко-археологическое изучение всего здания, а только предмета охраны.

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