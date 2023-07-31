Батуми убрали из турмаршрутов лайнера Astoria Grande

Порт Батуми убрали из туристических маршрутов круизного лайнера Astoria Grande с 5 августа. Данные об этом опубликованы на портале агентства по продаже круизов на судне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Astoria Grande Фото: пресс-служба Astoria Grande

Плавание, запланированное на начало августа текущего года, пройдет по маршруту Сочи — Стамбул — Чешме — Синоп — Сочи. До конца года Батуми исключен из пунктов захода лайнера.

Ранее в Батуми во время протестов против остановки судна в грузинском порту были задержаны несколько активистов. Участники акции считают, что пребывание лайнера с российскими туристами противоречит введенным санкциям в отношении РФ, однако власти Грузии опровергают наличие ограничений в отношении судна и его владельцев.

Анастасия Донскова

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