В Первоуральске возбудили уголовное дело из-за ДТП с двумя погибшими и девятью пострадавшими

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ) из-за аварии в Первоуральске, где два человека погибли, а девять пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, инцидент произошел днем 30 июля. По предварительным данным, водитель Honda Fit, перевозивший трех женщин, девочку и мальчика, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mazda, в которой были двое взрослых и трое детей. В ГИБДД сообщали, что водитель Honda уснул за рулем.

В результате аварии женщина и девочка, находившиеся в Honda, скончались. Еще девять человек, включая четверых детей, получили различные травмы. В свердловском Минздраве накануне заявляли, что две женщины госпитализированы в городскую больницу Первоуральска. Состояние одной из них оценивалось как тяжелое, второй — среднее. Двое детей госпитализированы в ЦГКБ №9, двое находятся на амбулаторном лечении.

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