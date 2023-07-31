Кубань заняла 41-е место в рейтинге доступности бензина

Краснодарский край занял 41-ю строчку среди регионов РФ по уровню доступности бензина по итогам июня текущего года. Исследование опубликовало «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На Кубани на среднемесячную зарплату, по расчетам экспертов, можно приобрести 897 л бензина марки АИ-92 при актуальной средней стоимости 48,8 руб. за 1 л. При этом стоимость топлива выросла на 2,2% с начала текущего года.

«Если рассматривать цену топлива, в лидеры выходит Чукотский автономный округ — один литр АИ-92 здесь стоит 60 руб. Самый дешевый бензин — в Челябинской области — 44,9 руб.»,— говорится в сообщении.

Республика Адыгея заняла 73-е место в рейтинге. За чистую среднюю зарплату в регионе можно купить 724 л топлива марки АИ-92. Севастополь занял 76-е место (719 л), Крым — 77-ю строчку (707 л).

Лидерами списка стали Ямало-Ненецкий автономный округ (2,5 тыс. л), Москва (2,2 тыс. л) и Чукотский автономный округ (2,1 тыс. л).

Анастасия Донскова

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