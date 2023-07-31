Ставропольца отправили в колонию за попытку сбыть 36,5 кг наркотиков в Курской области

Рыльский райсуд Курской области вынес обвинительный приговор по делу о «покушении на сбыт наркотиков» (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Он приговорил жителя Ставропольского края к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тыс. руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, в октябре 2022 года неизвестный через мессенджер сообщил Курбанову местонахождение тайника-закладки в Рыльском районе. Ставрополец забрал его содержимое и положил в багажник своего автомобиля для доставки в Московскую область и последующего сбыта. В пути мужчину остановили правоохранители и изъяли у него 36,5 кг запрещенных веществ.

В суде Курбанов признал свою вину частично, так как «думал, что перевозит иностранную валюту».

Ранее ФСБ изъяла более 30 кг мефедрона в частном доме под Липецком.

Алина Морозова

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