На Урале сотрудника МЧС убило током во время спасения кошки

В Североуральске при исполнении служебных обязанностей на 32-м году жизни погиб командир отделения 53 пожарно-спасательной части 15 пожарно-спасательного отряда старшина Жасур Рахимов. Трагедия произошла 28 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Портал Е1.ru сообщает, что его ударило током, когда он пытался снять со столба кошку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Жасур Рахимов был принят на службу на должность пожарного в феврале 2014 года. Руководство регионального МЧС характеризовало его как доброго, отзывчивого и профессонального сотрудника.

У погибшего остались жена и двое детей. ГУ МЧС по Свердловской области оказывает всестороннюю поддержку его семье.

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