Глава СК поручил разобраться в ситуации с Блокадным садом

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вмешался в спор о строительстве торгово-развлекательного комплекса на территории Блокадного сада в поселке Металлострой. Он поручил и.о. главы СУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову узнать, по какой причине было отказано в возбуждении уголовного дела в связи с планировавшимся строительством, сообщили в пресс-центре СК РФ.

Блокадный сад — место, где в годы блокады ленинградцы выращивали овощи и фрукты. Садоводство возникло при номерном заводе 463 Министерства тяжелого машиностроения. В 2013 году появился план застройки территории, которую занимает сад. На этом месте планировали построить детский сад, школу искусств и обычную школу, жилые дома. В 2017 года часть сада была снесена из-за строительства станции скорой помощи.

В 2022 годы местные жители получили предписание о необходимости освободить землю. Они с этим решением не согласились и, в частности, пытались приватизировать свои участки, но не получили разрешения и проиграли в суде. Чиновники тогда объяснили, что земля была выделена под огороды, а не для строительства. Тогда же, в 2022 году господин Бастрыкин поручил провести проверку и.о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Марине Парастаевой. В результате проверки в возбуждении уголовного дела было отказано.

В итоге к главе СК обратились местные жители через приемную в соцсети «ВКонтакте». В заявлении, опубликованном в ответ на жалобу, говорится, что ситуация сложная и до сих пор не разрешилась. «Собственники земельных участков, среди которых ветераны Великой Отечественной войны и труда, жители блокадного Ленинграда, инвалиды и многодетные семьи, опасаются, что будет уничтожен сад, который имеет для них историческую память»,— говорится в заявлении Следственного комитета.

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