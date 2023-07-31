В Ярославской области в ДТП погибла женщина и госпитализирован ребенок

В Гаврилов-Ямском районе Ярославской области в аварии погибла женщина и пострадали три человека, в том числе несовершеннолетняя девушка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

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ДТП произошло 30 июля около 9:45 на дороге «Ярославль—Иваново» в Гаврилов-Ямском районе. Столкнулись Ford под управлением 58-летней женщины и «Лада Веста», за рулем которой был 32-летний мужчина.

В результате столкновения погибла водитель Ford, 15-летняя девушка, пассажир «Лады», была госпитализирована, водитель и пассажир «Лады» нуждаются в амбулаторном лечении. На месте работали сотрудники ГИБДД, медики и следственно-оперативная группа.

Алла Чижова