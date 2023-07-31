Кубок главы Екатеринбурга по бильярду получили москвичка и петербуржец

В Екатеринбурге завершился первый международный Кубок главы города по бильярдному спорту. Победителям стали Диана Миронова из Москвы и Максим Зверев, представляющий Ленинградскую область. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всего в турнире, посвященном 300-летию Екатеринбурга, приняли участие 69 мужчин и 19 женщин из России, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Белоруссии. Общий призовой фонд турнира составил 4 млн руб.

Соревнования проходили по 30 июля в клубах Public Club Billiards и «Антей». Финал кубка и награждение победителей состоялось в Центре развития архитектуры и дизайна. Турнир проводился при поддержке администрации Екатеринбурга, министерства спорта Свердловской области и федерации бильярдного спорта России.

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