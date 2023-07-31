Свердловский облсуд изменил наказание «южанам», избившим девушку с матерью на Сортировке

Судебная коллегия Свердловского областного суда частично изменила наказание Роялу Гасымову и Намигу Байрамову, осужденным за избиение девушки и ее матери-педагога в районе Сортировки в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Напомним, в апреле Гайсымов по ряду обвинений был приговорен к трем годам шести месяцам колонии, а Байрамов — к трем годам. Кроме того, первого обязали выплатить потерпевшим 1 тыс. руб. материального ущерба и 950 тыс. руб. компенсации морального вреда. С Байрамова в пользу потерпевших взыскали 350 тыс. руб.

Уголовное дело в отношении них возбудили после того, как в феврале 2022 года «южане» сначала приставали к девушке в автобусе, которая попросила маму встретить ее на остановке. В результате после выхода из автобуса молодые люди продолжили издеваться над девушкой, оскорбляли ее и наносили ей побои. Затем они избили мать, потребовавшею прекратить издевательства над дочерью.

Впоследствии данная история получила широкий общественный резонанс, и делом заинтересовались региональные власти, в том числе губернатор Евгений Куйвашев. После задержания Рояла Гасымова и Намига Байрамова силовики выяснили, что они причастны и к другим преступлениям.

Так, в мае 2021 года около магазина «Яблоко» на ул. Пехотинцев они отобрали 1 тыс. руб. у своего знакомого, применив к нему насилие. В сентябре 2021 года Байрамов и неустановленное лицо, напали на таксиста на ул. Автомагистральной, отобрав у него телефон.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал ранее судимого Рояла Гасымова виновным в грабеже (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ), хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и причинении вреда здоровью средней тяжести (ч. 1 ст. 112 УК РФ УК РФ). Намига Байрамова признали виновным в разбое (ч. 2 ст.162 УК РФ) и по ч. 2 ст.213 УК РФ.

Приговор по итогу обжаловали и сторона защиты, и сторона обвинения. Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского облсуда внесла изменения в приговор в части обстоятельств, подлежащих учету при назначении наказания осужденным. Также был изменен приговор в части гражданского иска потерпевшего Д., снизив сумму до 110 тыс. руб.

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