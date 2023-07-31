Объем грузов, перевезенных автотранспортом на Кубани, за год вырос на 8%

Объем грузов, перевезенных автотранспортом всех отраслей экономики в Краснодарском крае в 2022 году, вырос на 8,7% в сравнении с показателем предыдущего года. Сведения об этом опубликовал Краснодарстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В общей сложности в 2022 году на Кубани транспортировали 79 млн тонн грузов с помощью автомобильного транспорта.

«Из этого объема 78,7% грузов было перевезено организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства»,— говорится в сообщении.

Грузооборот в регионе в 2022 году вырос на 10,7% по сравнению с показателем 2021 года, и составил 8,6 млрд тонно-километров. Организации Кубани за год нарастили автопарк грузового транспорта на 3,2%, до 28 тыс. единиц.

Анастасия Донскова

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