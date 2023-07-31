В Новороссийске водитель «Яндекс Go» погиб в ДТП с большегрузом

В Новороссийске погиб водитель «Яндекс Go» после столкновения с большегрузом на встречной полосе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, ДТП произошло на автотрассе по направлению из Кирилловки в Новороссийск в 04:30. Выезд на встречную полосу допустил водитель автомобиля «Лада Ларгус». Сообщается, что мужчина 1978 года рождения погиб на месте до приезда скорой помощи.

«Спасатели при помощи гидравлического инструмента вскрыли водительскую дверь и извлекли тело водителя легкового автомобиля»,— сообщил руководитель муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

По сообщению господина Одерова, в аварии также пострадал один человек.

По факту происшествия проводится проверка по выяснению причин и обстоятельств аварии. О затруднении движения в районе аварии не сообщается.

Анастасия Донскова

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