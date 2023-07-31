Двух свердловчан отправили в колонию строгого режима за оборот более 7 кг наркотиков

Полевской городской суд вынес приговор двум местным жителям, обвиняемым в покушении на продажу более 7 кг наркотиков. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области отметили, что один из них проведет в колонии строгого режима девять лет, а второй — восемь лет.

По данным силовиков, в августе 2021 года один из осужденных договорился о незаконном сбыте наркотиков с неустановленным на данный момент лицом. Мужчина положил в тайник около 7 кг наркотика, передав координаты оператору интернет-магазина. Последствии наркотики изъяли во время оперативно-розыскных мероприятий. А на одном из пакетиков силовики нашли отпечаток пальца, который оставил уралец.

Кроме того, в июле 2022 года оба осужденных привезли в Екатеринбург 684 г наркотиков, которые расфасовали в 47 свертков. Впоследствии они были задержаны полицей, а вещество было изъято.

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