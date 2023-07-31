Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 31 июля

9:00. Холдинг «Мираторг» сообщил 30 июля, что под удар ВСУ попал свиноводческий комплекс компании в Климовском районе Брянской области - СК «Крапивна». В результате обстрела пострадали три сотрудника. Две женщины и мужчина были доставлены в районную больницу, где им оказали медицинскую помощь. На территории сельхозпредприятия есть разрушения и было задымление производственных помещений. На месте работали оперативные службы. Компания пообещала оказать помощь пострадавшим.

8:53. Под обстрел ВСУ попало село Новопетровка Валуйского городского округа Белгородчины. Один из снарядов попал в гараж, осколками второго посекло фасад и выбило окна еще в одном частном доме.

8:30. По данным властей Белгородской области, сегодня в Шебекино возобновили работу уже 27 из 30 крупных и средних предприятий, в том числе и молокозавод. Это предприятие работает уже на 30% от своей мощности.

8:28. Отделения военно-спортивного центра «Воин» (ранее были созданы в Белгороде и Старом Осколе) начинают работу в Алексеевке, Валуйках, Губкине и Новом Осколе. Как напомнил губернатор Вячеслав Гладков, бесплатно «ребята занимаются начальной военной подготовкой», начиная с тактической медицины и заканчивая работой с беспилотными летательными аппаратами.

8:21. Глава Брянской области Александр Богомаз рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на Трубчевский район. Беспилотник «совершил сброс» на здание районного УВД. Пострадавших нет, повреждены кровля и окна.

8:17. В белгородском Шебекино ЗАГС работает уже более месяца. За этот период 22 молодые пары оформили свои взаимоотношения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в качестве примера восстановления мирной жизни в городе.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 28 июля