В Батуми задержали протестующих против прибытия круизного лайнера из Сочи Astoria Grande

В Батуми задержали нескольких участников протеста, не согласных с заходом в порт круизного лайнера Astoria Grande, следующего из Сочи в Турцию через Грузию. Об этом сообщают «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Круизный центр «Инфофлот» Фото: Круизный центр «Инфофлот»

Участники акции протеста считают, что прибытие судна с российскими туристами в грузинский порт является нарушением международных санкций. Однако власти государства заявляют, что судно под флагом Палау и его оператор не входят в санкционный список.

«Протестующие попытались прорваться через ограждения и проникнуть на территорию порта, которую полиция огородила двойным кордоном»,— говорится в сообщении.

Из Сочи судно вышло 22 июля. Согласно расписанию, опубликованному на портале лайнера, заход Astoria Grande в порт Батуми запланирован на 31 июля в 09:00. Далее, в 19:00 того же дня, судно проследует в Амасру.

Анастасия Донскова

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