Прокуратура и следственные органы проверяют инцидент с избиением пациента скорой помощи в Кемерове

Прокуратура Кемеровской области и следственное управление СК РФ по региону в связи с публикациями в СМИ видео с камер видеонаблюдения грубого обращения сотрудников скорой помощи на вызове с пациентов проводят проверки. Доследственная проверка проводится по ч. 1 ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному без уважительных причин лицом). Доложить о ее ходе поручил глава СКР Александр Бастрыкин.

В пресс-службах ведомств не смогли уточнить, в каком состоянии был пациент и что вызвало такие действия сотрудников скорой помощи.

Министерство здравоохранения Кузбасса в комментариях под публикацией видео в соцсетях принесло извинения за коллег, пояснив, что в инциденте была замечена «бригада медицинских работников частного ООО «Скорая помощь», которая не является подведомственной министерству». Тем не менее, «произошедшее категорически недопустимо, «министерством и ООО «Скорая помощь» осуществляет разбор данной ситуации, сотрудники отстранены от работы, будет организована проверка и приняты дисциплинарные меры».

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Игорь Лавренков, Кемерово