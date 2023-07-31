В Югре при столкновении с грузовиком погиб водитель ВАЗ

На трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе произошло смертельное ДТП с участием легковушки ВАЗ и грузовика Freightliner. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ханты-Мансийскому автономному округу. Инцидент произошел днем 29 июля на 717 км дороги.

По предварительной информации, 36-летний водитель ВАЗ во время обгона фуры не справился с управлением, в результате чего произошла аварии. Виновник ДТП скончался до приезда скорой помощи.

Всего за минувшие выходные в Югре произошло восемь ДТП, в которых один человек погиб, а девять получили травмы. Сотрудники ГИБДД задержали 44 водителя с признаками опьянения. За выезд на встречную полосу к ответственности привлечено 76 водителей, а за нарушение правил перевозки детей — 189.

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