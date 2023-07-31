На Алтае к штрафу 120 тыс. рублей приговорили рядового, платившего взятки за увольнительные

В Барнауле (Алтайский край) трибунал рассмотрел уголовное дело в отношении военнослужащего по призыву Виктора Горбунова. По информации Telegram-канала 2-го Восточного окружного военного суда, рядовой обвинялся в том, что через посредника шесть раз давал взятки своему командиру за увольнительные.

Размер вознаграждение, установило следствие, составлял от 2 тыс. руб. до 3 тыс. руб.

Военсуд назначил рядовому штраф в размере 120 тыс. руб. Уголовное дело в отношении его командира выделено в отдельное производство.

Ранее в Томской области в рамках другого дела был осужден подполковник за получение взяток от военнослужащего. Сообщалось, что фигурант дела получил взятку в виде 13-ти лестничных ступеней и лестничной площадки, металлического турника для подтягиваний и металлической таблички с адресом и номером дома.

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Илья Николаев