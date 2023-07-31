Власти Томской области направили ФАС предложение по размеру роста платы за коммунальные услуги на 2024 год

Индекс изменения платы за коммунальные платежи в Томской области на 2024 год планируется установить на уровне 9,99%. Об этом говорится в информационном письме, которое власти региона направили руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому.

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«Принятие индекса изменения платы за коммунальные услуги в среднем по Томской области на 2024 год в меньшем размере приведет к нарушению порядка формирования необходимой валовой выручки на регулируемый период для ресурсоснабжающих организаций и, как следствие, к незапланированным расходам бюджета Томской области»,- говорится в письме.

Документ опубликован на официальном интернет-портале администрации Томской области. Он датирован 28 июля. Предельно допустимое отклонение предлагается утвердить на 2024-2028 годы на уровне 5,7%.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», на минувшей неделе правительство Хакасии обратилось к ФАС с предложением заморозить тарифы для населения республики на коммунальные услуги до июля 2025 года.

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Валерий Лавский