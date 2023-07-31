В Новосибирске у чиновников отобрали незаконно полученные премии

В Новосибирской области прокуратура взыскала с чиновников Каргатского района незаконно полученные премии. Средства были направлены в доход бюджетов муниципальных образований.

Прокурорская проверка установила, что два чиновника на должности глав муниципальных образований незаконно получили премии на общую сумму 41 тыс. руб. На основании этого прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения.

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что после прокурорской проверки начальника управления транспорта и связи Кемерова Алексея Ермолаева уволили в связи с утратой доверия. У чиновника обнаружили объекты недвижимости и автомобиль на общую сумму более 10 млн руб., при этом расходы на эти покупки превысили доходы госслужащего за три предшествовавших года.

Александр Киселев