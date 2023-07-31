В Екатеринбурге был побит температурный рекорд 2010 года

В Екатеринбурге в воскресенье, 30 июля, был побит температурный рекорд, установленный в 2010 году. Об этом сообщает telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Среднесуточная температура в городе достигла +23,7°, что на 5,1° выше нормы. Дневной максимум составил +28°.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге сохранится жаркая погода, температура достигнет +29°. Затем ожидается небольшое похолодание до +24° и дожди.

На юго-западе Свердловской области в понедельник ожидаются кратковременные ливневые дожди с локальными грозами. На востоке области под влиянием циклона над Западной Сибирью также ожидаются осадки, но гроз не ожидается. Ежедневная грозовая активность и ливни сохранятся до выходных на западе.

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