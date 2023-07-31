Депутат заксобрания Красноярского края высказалась за возвращение смертной казни

Депутат заксобрания Красноярского края Вера Оськина высказалась за возвращение смертной казни «в отдельных случаях». «Мы вышли из состава Совета Европы, куда вступая, Россия взяла на себя обязательство отменить смертную казнь. Думаю, что можем вернуться к вопросу ее возвращения в отдельных случаях, особенно за подобного рода преступления», написала она, комментируя ситуацию с гибелью 16-летней девушки в Дивногорске.

Тело девушки было обнаружено 24 июля в ходе поисковых мероприятий. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Правоохранительные органы задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина, несколько дней назад освободившийся из мест лишения свободы.

Вера Оськина («Единая Россия» входит в состав комитетов по охране здоровья и соцполиике, возглавляет комитет по образованию и культуре.

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Анна Егорова