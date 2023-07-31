Партию нелегальных сигарет и алкоголя на 12 млн рублей изъяли в Иркутске

Полицейские в Иркутске изъяли крупную партию нелегальных сигарет и спиртных напитков. Об этом сегодня сообщает ресурс «МВД Медиа».

Как указывается в материалах следствия, семь местных жителей в возрасте от 32 до 67 лет создали в Иркутске разветвленную сеть по сбыту нелегального алкоголя и табака, поставляемых в город из других регионов страны. Незаконный товар злоумышленники более двух лет реализовывался местным предпринимателям по всей Иркутской области.

В семи гаражах, из которых три находились в собственности подозреваемых и четыре были арендованы, стражи порядка обнаружили около 8 тыс. литров немаркированной алкогольной продукции и примерно 40 тыс. пачек контрафактных сигарет. По предварительным подсчетам, стоимость изъятого товара превышает 12 млн руб. Кроме того, изъята техника, с помощью которой осуществлялась поставка нелегальной продукции.

В отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело о незаконном обороте немаркированной алкогольной и табачной продукции.

Илья Николаев