«Яндекс Погода»: 31 июля в Черноземье будет облачно, до +26°

В понедельник, 31 июля, на территории Черноземья будет преимущественно облачная и малооблачная погода, а среднесуточная температура составит от +25° до +26°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Так, в Белгородской и Орловской областях ожидается облачность с прояснениями и температура +26°. В Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях будет тепло: температура достигнет +26°, а погода обещает быть малооблачной. Жителей Курской области в понедельник ждет небольшой дождь. Отметка термометра в регионе достигнет +25°.

Владимир Зоркий