При обстреле ВСУ белгородского Прилесья пострадали два частных дома

В Белгородской области 30 июля под артиллерийский обстрел со стороны Украины попал поселок Прилесье Краснояружского района. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков, пострадавших нет, но повреждены два частных жилых дома.

По информации главы региона, в зданиях пробита крыша и посечен забор, а также повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы уже устраняют последствия.

За 29 июля ВСУ атаковали Белгородчину 80 снарядами. Обошлось без пострадавших и разрушений в населенных пунктах.

Владимир Зоркий