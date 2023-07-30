Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

При обстреле ВСУ белгородского Прилесья пострадали два частных дома

В Белгородской области 30 июля под артиллерийский обстрел со стороны Украины попал поселок Прилесье Краснояружского района. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков, пострадавших нет, но повреждены два частных жилых дома.

По информации главы региона, в зданиях пробита крыша и посечен забор, а также повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы уже устраняют последствия.

За 29 июля ВСУ атаковали Белгородчину 80 снарядами. Обошлось без пострадавших и разрушений в населенных пунктах.

Владимир Зоркий

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...