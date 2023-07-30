«Когда все плохо, а не когда хорошо»

В матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 30 июля воронежский «Факел» крупно уступил московскому «Локомотиву» - 1:4. При этом хозяева не реализовали не менее пяти крайне опасных моментов у ворот соперника, а более 13 тыс. болельщиков на трибунах еле сдерживали свое красноречие при нескольких спорных решениях судейской бригады. Впрочем, главный тренер хозяев Вадим Евсеев отказался обсуждать работу арбитра, ведь «все люди могут ошибаться».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов Фото: Андрей Архипов

Уже в первом тайме команды забили по мячу. Причем «Локомотив», который по началу казался более агрессивным и точным в своих действиях, вполне логично открыл счет на 12-й минуте благодаря габаритам и мастерству опытного форварда Артема Дзюбы. Хозяева очень быстро перехватили инициативу, разными флангами, за счет коротких пасов и дерзкой обводки то и дело проникали в штрафную гостей. В ряде случаев казалось, что еще мгновение и мяч точно останется в сетке ворот. Но виртуозная игра вратаря «Локомотива» Ильи Лантратова и его защитников вкупе с неточностью воронежцев спасали ворота москвичей.

Только на 33-й минуте «Факел» смог сравнять счет, когда в результате углового нападающий Евгений Марков вогнал мяч под перекладину. Спустя пять минут тот же Марков в борьбе в штрафной соперника пробил в падении через себя. Мяч попал в руку игрока обороны, изменив направление полета. Весь стадион призывал судей посмотреть «VAR», футболисты «Факела» вскидывали вверх руки, уверенные, что фол точно был, игроки «Локомотива» не спорили. Но бригада рефери вдруг решила, что нарушения не было.

После перерыва хозяева вновь начали игру острее, проводили быстрые комбинации и сильно били с дальних дистанций. Но гости дважды вырвались из-под прессинга и за семь минут лишили матч интриги: на 60-й железнодорожников вывел вперед точным ударом в касание хавбек Наир Тикнизян, а на 67-й в результате контратаки отличился игрок атаки Сергей Пиняев. На 89-й минуте, когда почти весь «Факел» выглядел уставшим, Тикнизян оформил дубль. С учетом неудачного выступления в Кубке страны, воронежский клуб проиграл третий матч подряд. В следующем туре РПЛ «Факел» 6 августа сыграет против «Балтики» в Калининграде.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отдал должное хозяевам, отметив, что несмотря на место в таблице по итогам прошлого сезона, «Факел» - «очень крепкая команда». «Когда мы повели в счете, начали нервничать, особенно группа молодых игроков. Но те, кто вышел на замену, помогли одержать победу»,- констатировал наставник. Он уверен, что в этом сезоне «все игры в РПЛ будут очень тяжелые»: «Команды более ровные и организованные, все самобытные». Просто «то, что сегодня показала команда соперника, мы к этому были готовы», добавил господин Галактионов.

Главный тренер воронежцев Вадим Евсеев сразу заявил журналистам, что «судейство обсуждать не собирается», ведь «все люди могут ошибаться». «То, что касается игры, мы со своей стороны постарались. Первый тайм нам удавался. Столько моментов создали. Было приятно смотреть на команду. Во втором тайме соперник чуть перестроился и начал показывать нашу игру. Мы же не доработали в ряде компонентов, например, быстрые атаки - конек ''Локомотива''»,- объяснил наставник. По его словам, если в концовке прошлого чемпионата у «Факела» была «сыгранная оборона», то сейчас каждую игру новая. «Футболистам в раздевалке сказал одно, а вам скажу, что, наверное, это я не донес чего-то до них. Футбол состоит из ошибок, вот и такие результаты»,- рассказал господин Евсеев.

Отвечая на вопрос о глубине скамейки запасных, главный тренер напомнил, что команда «играет теми, кто есть». «Наш спортивный отдел занимается поиском новичков. Но не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Я принимаю решение по составу, значит, не донес с тренерским штабом так игрокам, чтобы не было ошибок. Мы нанесли 16 ударов в створ ворот, больше владели мячом. Но соперник нанес 12, из которых четыре привели к голам... Нам надо найти баланс, чтобы не было такого, когда только в атаку или в оборону игра. Как раз команда проявляется в те моменты, когда все плохо, а не когда хорошо. Мы все вместе и не должны искать одного виноватого. Сегодня нам тяжело, но, значит, надо работать больше над завершением моментов. Надо понимать, что мелочей в РПЛ нет»,- резюмировал Вадим Евсеев.

Сами футболисты «Факела» сошлись во мнении, что должны были в первую очередь реализовывать собственные моменты и не проваливаться в обороне. Так, Евгений Марков признался, что с учетом результата матча, его собственный гол ему не приносит радости. «Три игры и три поражения. В конце прошлого сезона мы не то что не пропускали, у соперников вообще не было моментов у наших ворот. Думаю, сейчас тренерский штаб разберет наши ошибки, и в следующих играх мы не будем столько пропускать»,- выразил надежду форвард. «Было много борьбы, много эмоций, но соперник свои моменты использовал, а мы - нет»,- сказал защитник Василий Черов.

Андрей Цветков